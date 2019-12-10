От вируса гриппа в России привита почти половина населения

В России прививки от гриппа сделало 68,13 миллиона человек, что составляет 46,4% от общей численности населения, говорится на сайте Роспотребнадзора.

Из всех привитых за счёт федерального бюджета 17,7 миллиона — дети и 42,5 миллиона — взрослые. За счёт других источников привито более 7,3 миллиона человек, в том числе за счёт работодателей — более 5,1 миллиона человек.

Специалисты Роспотребнадзора также отмечают, что в целом по России наблюдается довольно низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.

В нескольких субъектах наблюдается незначительное превышение недельного эпидемического порога.