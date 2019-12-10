Зеленский сообщил, на какой продолжительности контракта по газу настаивает Киев

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга по итогам "нормандского саммита" в Париже заявил, что вопрос о годичном контракте на поставки российского газа снят с повестки. Киев настаивает на десятилетнем договоре.

— Я думаю, что у нас больше шансов подписать договор по лучшим условиям, чем до этого обсуждали наши представители. Действительно, уже не идёт речь о контракте на один год, всё это сняли с обсуждения, то есть на сколько-то лет, — сообщил журналистам украинский лидер.

По его словам, вопрос о поставках голубого топлива поднимался на двусторонних переговорах украинского и российского президентов в рамках саммита "четвёрки".

— Я настаивал на максимально амбициозных условиях, выгодных Украине и Европе, — это на десяти годах. Я думаю, что мы найдём [решение] посередине, — рассказал президент.

Ранее Зеленский заявил, что Украина отказалась от претензий к России, которые Стокгольмский арбитраж оценил в три миллиарда долларов. Взамен этого Незалежная согласна взять природный газ.