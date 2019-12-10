Самолёт ВВС Чили с 38 людьми на борту пропал с радаров по пути в Антарктику

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Фото © Flickr/Airwolfhound

Он доставлял персонал для обслуживания нефтепровода, в настоящее время его пытаются обнаружить поисковые службы.

Самолёт Военно-воздушных сил Чили пропал с радаров по пути в Антарктику, сообщают ВВС страны на странице в "Твиттере".

Самолёт C130 Hercules ... взлетел в 16:55 [22:55 мск] и потерял контакт в 18:13 [0:13 мск], когда направлялся с базы Чабунко города Пунта-Аренас на воздушную базу Антарктики. На борту находилось 38 человек, среди которых 17 членов экипажа и 21 пассажир, — отмечается в сообщении.

В настоящее время поисково-спасательные службы пытаются обнаружить воздушное судно. Сообщается, что оно перевозило персонал для обслуживания нефтепровода.

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