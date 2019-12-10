Встреча Лаврова и Трампа в Вашингтоне будет закрыта для прессы

Встреча президента США Дональда Трампа и главы МИД РФ Сергея Лаврова запланирована на 14:30 (22:39 мск) в Овальном кабинете. Она будет закрыта для прессы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на расписание американского лидера.

— 2:30 после полудня. Президент встречается с министром иностранных дел Российской Федерации. Овальный кабинет, закрыто для прессы, — говорится в графике.

Сколько встреча будет длиться, не уточняется.

Министр иностранных дел России прибудет с визитом в столицу США 10 декабря. На 10:30 утра (18:30 мск) запланирована его встреча с госсекретарём Штатов Майком Помпео, на 12:00 (20:00 мск) — рабочий обед. После обеденного перерыва пройдёт пресс-конференция.