В Приморье мужчина набросился с ножом на свою бывшую сожительницу — видео

Его задержала полиция, нападавший дал признательные показания, теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В Приморье мужчина напал с ножом на свою бывшую сожительницу, которая работает продавцом, сообщает УМВД РФ по региону.

Инцидент произошёл в городе Большой Камень. Нападавший ворвался в местный магазин, зашёл за прилавок и начал избивать женщину. Он нанёс ей несколько ранений, после этого пострадавшая была госпитализирована.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 31-летнего местного жителя. В отделе полиции задержанный дал признательные показания. Ему грозит до 10 лет лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия.