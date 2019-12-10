Ряд устройств перестанут поддерживать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на части устройств с начала 2020 года. Так, приложение перестанет поддерживаться Windows Phone, операционной системой iOS до 8-го поколения, а также Android до версии 2.3.7, пишет Daily Mail.

Отмечается, что сервис начнёт постепенно отключать устаревшие платформы, не дающие возможности для расширения функционала WhatsApp.

Однако программа будет работать на гаджетах, оснащённых системами Android 4.0.3 и выше и iOS 9 и более поздних версий.

— В iOS 8 вы больше не можете создавать новые учётные записи или проверять существующие учётные записи. Если WhatsApp в настоящее время активен на вашем устройстве iOS 8, вы сможете использовать его до 1 февраля 2020 года, — сообщает компания.

Сообщения о том, что мессенджер перестанет поддерживаться рядом устройств, появились ещё в октябре. Тогда разработчики призывали пользователей обновлять операционную систему на смартфонах. Так, выпущенный ещё в 2011 году iPhone 4s способен обновиться до iOS версии 9.3.6.