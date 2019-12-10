В Москве 10 декабря снова пройдут дожди

Декабрьский вторник будет больше похож на октябрьский. Днём ожидаются небольшие осадки, облачность от 0 до +3 градусов на улице. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В дневные часы в столице температура воздуха составит 1–3 градуса выше нуля. А вот в тёмное время суток она может опуститься до нуля по Цельсию.

Ветер ожидается юго-западный, 6–11 м/с. Атмосферное давление составит около 746 миллиметров ртутного столба.

В области температура будет колебаться в пределах минус 1 — плюс 4 градусов, есть возможность гололедицы. В ночь на 11 декабря столбики термометров могут опуститься до –2 градусов.