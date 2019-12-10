Пропавший с радаров самолёт ВВС Чили разбился. На борту было 38 человек

696

Фото © Flickr / Geoff Collins

Самолёт C-130 Hercules ВВС Чили, на борту которого находилось 38 человек, разбился. Об этом сообщает пресс-служба сил страны.

ВВС сообщают, что самолёт Hercules C-130 спустя семь часов после потери радиоконтакта считается потерпевшим крушение, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что с лайнером, который следовал в Антарктику, была потеряна связь и он пропал с экранов радаров.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×