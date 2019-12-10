Возвращённые Россией корабли включат в украинский дивизион в Азовском море

Военно-морские силы Незалежной открыли в Азовском море дивизион надводных сил, в который включат три корабля, возвращённых Россией после провокации в Керченском проливе. Об этом сообщает Украинский милитаристский портал со ссылкой на заявление командующего ВМС Игоря Воронченко.

Базой для дивизиона послужат порты Бердянска и Мариуполя. Сейчас он состоит из поисково-спасательного судна "Донбасс", морского буксира "Корец" и двух малых бронированных артиллерийских катеров — "Лубны" и "Кременчуг".

По словам Воронченко, Украина будет постепенно включать в состав новые суда, в том числе малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", переданные Россией в ноябре.

Напомним, 25 ноября 2018 года три судна ВМС Украины нарушили российскую границу в районе Керченского пролива. Моряков задержали, они находились под арестом до сентября 2019 года, а позже их передали Украине в рамках обмена заключёнными. 18 ноября Россия передала суда Украине, а 20 ноября они прибыли в порт Очаков.