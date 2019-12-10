В Подмосковье нашли несколько тайников с 46 кг психотропных веществ — видео

Сотрудники полиции обнаружили в Подмосковье несколько тайников, в которых оказалось более сотни пакетов с метилэфедроном. Всего было обнаружено 46 килограммов запрещённого вещества. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Как уточняется, в одном из некоммерческих садовых товариществ правоохранители задержали жителя Рязанской области, подозреваемого в распространении наркотиков. У него нашли свёрток с метилэфедроном. Мужчина рассказал, что сделал ещё несколько тайников-закладок в лесу, неподалёку от места задержания. Там нашли ещё два пакета с психотропным веществом.

— Так же, в Подмосковье на территориях городских округов Щелково, Солнечногорск и Чехов в лесных массивах обнаружены тайники-закладки, в которых находилось более 100 пресс-пакетов с запрещенным веществом. Всего полицейскими изъято более 46 килограммов метилэфедрона, — отметили в сообщении ведомства.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". По решению суда его арестовали.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске полицейские задержали двух молодых людей 18 и 20 лет, подозреваемых в незаконном производстве и сбыте мефедрона.