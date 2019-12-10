В КНДР Трампа назвали "сумасбродным старикашкой"

Председатель северокорейского Комитета за мир в АТР Ким Ён Чхоль назвал президента США Дональда Трампа "отчаявшимся сумасбродным стариком" за его недавние высказывания о КНДР. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

— Нам больше нечего терять. Даже если США пригрозят отнять у нас что-то ещё, они не смогут отнять наше существование, нашу силу, наш гнев в их сторону… Трамп заявил, что удивится, если мы что-то сделаем. Конечно же, он удивится. Мы делаем это, чтобы он был поражён, разумеется, если он не удивится, это будет крайним разочарованием, — заявил он.

Чхоль добавил, что расценивает слова Трампа о КНДР как угрозу. Он также подчеркнул, что поведение главы Белого дома вызывает лишь разочарование и если так будет продолжаться, то "может снова наступить время, когда его нельзя будет не называть "сумасбродным старикашкой". Вместе с тем он допустил, что если американский лидер продолжит так себя вести, то дружелюбный настрой его северокорейского коллеги может измениться.

Ранее глава Белого дома написал в своём твиттере, что лидер КНДР "слишком умён" и может лишиться буквально всего, если будет вести себя враждебно по отношению к США. Позже, на встрече с журналистами седьмого декабря, американский лидер заявил, что у него хорошие отношения с Ким Чен Ыном, однако он чувствует некоторую враждебность со стороны Пхеньяна.