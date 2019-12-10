"Роскачество" проверило оливковый майонез. Он оказался недостаточно жирным

Лидером по соотношению цена — качество стал майонез "Миладора". Он оказался самым недорогим из исследованных соусов — 8,38 рубля/100 граммов — и при этом высокого качества.

Эксперты "Роскачества" проверили оливковый майонез 18 марок по 31 показателю качества и безопасности. В итоге лучшими признаны восемь из них. А в ряде случаев реальная жирность продукта оказалась ниже, чем указанная на упаковке.

— Продукт можно называть майонезом, если в нём более 50% жира, а также присутствуют яичные продукты в количестве не менее 1%. Если жира менее 50% (но более 15%) либо нет яичных продуктов, это майонезный соус, а не майонез, — уточняют в "Роскачестве".

Все образцы оказались безопасными и качественными, а также получили высшую оценку по показателям вкуса, цвета, запаха и консистенции. Но четыре из них как раз оказались менее "жирными", чем заявлено.

Так, в майонезе "Глобус" массовая доля жира составила 65,7%, в "Паспье" — 66,3%, "Здрава" — 65,1%, "Царский" — 65,4% (при этом норма — 67%).

Проверили соус и на "оливковость". Эксперты нашли во всех образцах ДНК оливок, что подтверждает содержание настоящего масла.

Эксперты также проверили соответствие массы нетто относительно заявленной. В итоге в одном образце — майонезе "Глобус" — недовес составил 46 граммов.

По наличию консервантов лучшими оказались восемь марок из 18 — "Ряба", "Слобода", "Московский провансаль", "Сдобри", "Скит", "Миладора", ЕЖК, Mr. Ricco. В них консервантов нет. Эти же образцы и вошли в итоговый список лучших.