Лавров прибыл в Вашингтон на встречу с Помпео и Трампом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вместе с делегацией прибыл в Вашингтон, где ему предстоит встретиться с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарём Майком Помпео. Об этом сообщает ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства пробудет в США меньше суток, однако его ждёт насыщенная программа. После беседы с американским лидером и главой Госдепа его ждёт встреча с местными политологами.

Последний визит Лаврова в Вашингтон состоялся в 2017 году.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и главы МИД РФ будет закрыта для прессы.