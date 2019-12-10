Чиновница из Ленобласти — о своей ругани со сцены: Это вписалось в спич

Женщина рассказала, что во время выступления ориентировалась на возраст аудитории и смогла привлечь внимание слушателей к своим словам.

Глава отдела по молодёжной политике Администрации города Сосновый Бор Александра Позднякова заявила, что обсценная лексика помогла ей привлечь внимание слушателей. Об этом она рассказала в эфире "ЛенТВ24".

Она также рассказала, что является членом комиссии по делам несовершеннолетних, работает с разной молодёжью и во время выступления ориентировалась на возраст аудитории. По её словам, хлёсткие слова привлекли внимание молодых гостей и заставили их "оторваться от телефонов".

— Если бы это была совсем ненормативная лексика, то, конечно, я бы её не произнесла, но в данный спич она вполне вписалась, они оторвались от телефонов, — отметила она.

Позднякова отметила, что ненормативная лексика усилила её призыв "не сидеть в телефоне, не постить фотки, а просто идти и работать".

Напомним, глава отдела по молодёжной политике Администрации города Сосновый Бор Александра Позднякова во время выступления на форуме волонтёров в Ленинградской области обратилась к зрителям в нецензурной форме. Она призвала упорно трудиться, но несколько в других выражениях. Позже глава Сосновоборского городского округа Ленинградской области Михаил Воронков заявил, что эти слова могут стоить Поздняковой работы.