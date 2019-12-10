Задержан подозреваемый в убийстве двух девушек на Урале, скрывавшийся год

За информацию о возможном преступнике было обещано вознаграждение в размере миллиона рублей.

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве двух девушек на горнолыжном комплексе "Уктус". Об этом сообщает РИА "Новости".

— Да, задержали. Больше станет ясно, когда будет назначена мера пресечения, — сказал адвокат семей убитых Дмитрий Ушаков.

Как уточняет "Ъ-Урал" со ссылкой на правоохранителей, задержанному мужчине 34 года.

Напомним, двойное убийство произошло в августе 2018 года. 29-летняя Ксения и 28-летняя Наталья проводили время на природе поздно вечером. К ним подошёл неизвестный с фонарём на голове и разговаривал около 40 минут, после чего достал ружьё и расстрелял обеих в упор. Происшествие зафиксировали камеры, но по кадрам опознать мужчину невозможно. Спустя год после происшествия следователи опубликовали видео с предполагаемым преступником, надеясь, что его опознают по походке или силуэту. За информацию о нём обещали миллион.