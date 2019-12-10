Спасённый в Магнитогорске Ваня Фокин начал бегать — видео

Ваня Фокин, спасённый из-под завалов при взрыве многоэтажки в Магнитогорске, научился бегать. Видео с малышом публикует Mash.

Сейчас мальчик проходит очередную реабилитацию в детской областной больнице Челябинска. Труды врачей продолжают приносить плоды — мальчик уже не только ходит, но и вполне уверенно бегает.

Напомним, 31 декабря 2018 года на улице Карла Маркса в Магнитогорске в результате взрыва газа обрушился подъезд жилого дома. Погибло 39 человек. 1 января 2019 года из-под завалов спасли десятимесячного ребёнка, мальчик лежал в кроватке и был тепло укутан. Его в тяжёлом состоянии доставили на лечение в Москву. Ваню выписали спустя полтора месяца. Лайф публиковал видео первых объятий малыша и его отца.