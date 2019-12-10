Четыре человека могут оставаться под завалами сгоревшего в Одессе колледжа

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям также указали, что тела ещё шести человек не опознаны.

Четыре человека могут оставаться под завалами Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, обвалившегося во время пожара, жертвами которого стали 12 человек. Об этом информирует Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

— Под завалами может находиться ещё четыре человека. Тела шести человек не идентифицированы, — рассказали в ведомстве, отметив, что все службы работают в круглосуточном режиме. Разбор завалов продолжается.

По данным ГСЧС, в сгоревшем колледже готовятся к демонтажу аварийных элементов конструкций здания.

Всего при пожаре пострадало 30 человек, в том числе пожарные, девять из пострадавших — пока в больницах.

Напомним, трагедия в Одессе случилась утром четвёртого декабря в историческом шестиэтажном здании колледжа. Восьмое декабря было объявлено президентом Украины Владимиром Зеленским днём траура.