Четыре человека могут оставаться под завалами сгоревшего в Одессе колледжа

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Фото © Facebook / ДСНС України

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям также указали, что тела ещё шести человек не опознаны.

Четыре человека могут оставаться под завалами Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, обвалившегося во время пожара, жертвами которого стали 12 человек. Об этом информирует Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Под завалами может находиться ещё четыре человека. Тела шести человек не идентифицированы, — рассказали в ведомстве, отметив, что все службы работают в круглосуточном режиме. Разбор завалов продолжается.

По данным ГСЧС, в сгоревшем колледже готовятся к демонтажу аварийных элементов конструкций здания.

Всего при пожаре пострадало 30 человек, в том числе пожарные, девять из пострадавших — пока в больницах.

Напомним, трагедия в Одессе случилась утром четвёртого декабря в историческом шестиэтажном здании колледжа. Восьмое декабря было объявлено президентом Украины Владимиром Зеленским днём траура.

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