Искал лучшей жизни. Украинца задержали при попытке пробраться в Крым

Пограничники задержали 39-летнего гражданина Украины, решившего тайком пробраться в Крым. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Погрануправления ФСБ РФ.
— Задержан мужчина 1980 года рождения, который, двигаясь перебежками вдоль залива Сиваш, пытался пересечь российскую границу в обход пункта пропуска "Перекоп", — цитирует сообщение РИА "Новости".
Выяснилось, что мужчина имеет "богатое уголовное прошлое" и некоторое время отбывал срок в исправительной колонии в Винницкой области. С собой у него были вещи первой необходимости и копии документов, подтверждающих его личность. Он рассказал, что решил пересечь границу "в поисках лучшей жизни".
Ранее сообщалось, что бывший президент Незалежной Пётр Порошенко призвал отгородить Украину стеной от России.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram