Несколько детей пострадали при давке в петербургской школе — видео

Как рассказывают родители школьников, никто из учителей не следовал обязательным инструкциям при подобных ЧП.

В школе № 246 Приморского района Санкт-Петербурга во время эвакуации из-за ложного сообщения о минировании образовалась давка и несколько детей получили травмы.

— Кто-то, говорят, сломал рёбра, ногу. Мы не знаем, куда обращаться, все сейчас в шоке, — рассказал изданию 78.ru один из родителей учеников.

Также он отметил, что никто из учителей не выводил школьников из помещения по необходимым правилам эвакуации.

В соцсети "ВКонтакте" мама одного из учеников также поделилась, что у одного из пострадавших — перелом руки, а у другого — пробита голова. Однако школьник, присутствующий при ЧП, считает, что всё это преувеличено.

— Дети не падали и не ломали руки, произошёл несчастный случай, когда одна девочка упала. Ей действительно сломали руку, наступив на неё, но, к счастью, только один, — написал он в комментариях к посту в соцсети.

Ранее Лайф рассказывал про фестиваль в Техасе, на котором во время давки три человека получили травмы.