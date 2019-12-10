Несколько детей пострадали при давке в петербургской школе — видео

В школе № 246 Приморского района Санкт-Петербурга во время эвакуации из-за ложного сообщения о минировании образовалась давка и несколько детей получили травмы.
— Кто-то, говорят, сломал рёбра, ногу. Мы не знаем, куда обращаться, все сейчас в шоке, — рассказал изданию 78.ru один из родителей учеников.
Также он отметил, что никто из учителей не выводил школьников из помещения по необходимым правилам эвакуации.
В соцсети "ВКонтакте" мама одного из учеников также поделилась, что у одного из пострадавших — перелом руки, а у другого — пробита голова. Однако школьник, присутствующий при ЧП, считает, что всё это преувеличено.
— Дети не падали и не ломали руки, произошёл несчастный случай, когда одна девочка упала. Ей действительно сломали руку, наступив на неё, но, к счастью, только один, — написал он в комментариях к посту в соцсети.
Ранее Лайф рассказывал про фестиваль в Техасе, на котором во время давки три человека получили травмы.
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