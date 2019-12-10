В больнице в Чехии произошла стрельба, есть погибшие

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Фото © Twitter / Policie ČR

Неизвестный открыл стрельбу в здании университетской больницы в городе Остраве, четыре человека погибли. Об этом сообщил министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек журналистам местного телевидения.

По его словам, ещё двое получили ранения. Правоохранители разыскивают мужчину в красной куртке. На месте работают специальные подразделения быстрого реагирования и полицейские вертолёты.

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