В больнице в Чехии произошла стрельба, есть погибшие

Неизвестный открыл стрельбу в здании университетской больницы в городе Остраве, четыре человека погибли. Об этом сообщил министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек журналистам местного телевидения.

Policisté přijali oznámení o střelbě v nemocnici v Ostravě Porubě. Na místě nyní policisté zasahuji. Proběhla evakuce osob. pic.twitter.com/VrDDjii6Qp — Policie ČR (@PolicieCZ) December 10, 2019

По его словам, ещё двое получили ранения. Правоохранители разыскивают мужчину в красной куртке. На месте работают специальные подразделения быстрого реагирования и полицейские вертолёты.