В России с начала года раскрыли 78 ячеек террористов и уничтожили 9 главарей

Директор ФСБ сообщил, что в Сети было заблокировано более 50 тысяч страниц с соответствующей пропагандой.

В России с начала года уничтожили 78 ячеек террористов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора ФСБ Александра Бортникова.

— Пресечена деятельность 78 законспирированных ячеек международных террористических организаций. В ходе контртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий нейтрализовано 32 бандита, в том числе девять главарей, задержан 41 бандглаварь, 241 боевик и 606 пособников, — сказал Бортников.

Директор ФСБ также добавил, что в 2019 году было заблокировано более 50 тысяч интернет-ресурсов, на которых пропагандировался терроризм.

Напомним, накануне, 9 декабря, сотрудники ФСБ России задержали в Дагестане мужчину, который занимался сбором денег на международный терроризм.