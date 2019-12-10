Лайф публикует видео с места ДТП в Крыму, где погибла глава Черноморского района

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В распоряжении Лайфа оказалось видео с места смертельной аварии на трассе Черноморск — Евпатория, где в результате столкновения двух автомобилей погибло четыре человека.

Одним из погибших оказалась глава Черноморского района Людмила Глушко. На кадрах видно, что одна из машин съехала на обочину, а другая перекрыла движение. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее Лайф писал, что 10 декабря около девяти утра на трассе Черноморск — Евпатория произошло лобовое столкновение автомобилей KIA и Ford. В результате аварии погибло четыре человека.

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