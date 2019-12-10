В ФАС заявили, что нет оснований для роста стоимости авиабилетов в 2020 году

Федеральная антимонопольная служба не видит оснований для существенного увеличения стоимости авиабилетов в России в следующем году, заявил в кулуарах конференции "Рынок транспортных услуг" замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

— Оснований нет, — приводит его слова ТАСС. Голомолзин отметил, что цены будут расти в пределах инфляции, как и в прошлые годы.

Ранее в СМИ появились данные о том, что стоимость авиаперелётов в 2020 году продолжит увеличиваться из-за роста издержек перевозчиков.