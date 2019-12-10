Число погибших при стрельбе в больнице на востоке Чехии возросло до шести

Полиция республики опубликовала в социальных сетях фотографию предполагаемого стрелка.

Число погибших при стрельбе в больнице в чешском городе Остраве возросло до шести. Об этом рассказал министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.

— В Остраве в результате стрельбы погибло четыре человека. Ещё двое были ранены и скончались во время операций, — приводят его слова местные СМИ.

According to local media 4 people dead and 2 injured in #Ostrava hospital shooting. police are searching for a man in red jacket. pic.twitter.com/lpLyZJLUw8 — Vikas Tripathi (@vikasjournolko) December 10, 2019

Кроме того, чешские правоохранители разместили в своих социальных сетях фотографию предполагаемого убийцы.

Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání po pravděpodobném podezřelém. Zároveň vyzýváme k maximální možné obezřetnosti. pic.twitter.com/TKzL0PZe4T — Policie ČR (@PolicieCZ) December 10, 2019

Ранее сообщалось о четырёх жертвах инцидента.