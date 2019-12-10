Число погибших при стрельбе в больнице на востоке Чехии возросло до шести

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Полиция республики опубликовала в социальных сетях фотографию предполагаемого стрелка.

Число погибших при стрельбе в больнице в чешском городе Остраве возросло до шести. Об этом рассказал министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.

В Остраве в результате стрельбы погибло четыре человека. Ещё двое были ранены и скончались во время операций, — приводят его слова местные СМИ.

Кроме того, чешские правоохранители разместили в своих социальных сетях фотографию предполагаемого убийцы.

Ранее сообщалось о четырёх жертвах инцидента.

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