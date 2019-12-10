Роструд напомнил, что 2020 год начнётся с двухдневной рабочей недели

Кроме того, последняя рабочая неделя 2019 года тоже будет двухдневной — на работу нужно будет выйти 30 и 31 декабря.

Россиян ждёт короткая первая рабочая неделя 2020 года. Она продлится всего два дня, напоминает Роструд.

Новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января, а первый рабочий день выпадает на четверг, 9 января. Соответственно, россияне отработают 9 и 10 января, а затем уйдут на выходные.

Ранее Роструд рассказывал, как можно не работать 31 декабря, которое в этом году выпадает на будни. При этом уже в шести регионах страны последний день года официально станет выходным — в Крыму, Томской, Псковской и Кировской областях, на Ставрополье и в Карачаево-Черкесии. В ряде областей власти только обсуждают с населением эту инициативу.