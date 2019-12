Словарь Уэбстера назвал слово 2019 года

Местоимение "они" стало главным словом 2019 года по версии американского словаря английского языка Merriam-Webster. Об этом сообщается на сайте словаря.

— Наше слово года 2019 — they (они), — отметил специальный редактор Питер Соколовски.

По его словам, английскому языку не хватает местоимений наподобие everyone (все), someone (кто-то), anyone (кто угодно), которые можно было бы использовать по отношению к нейтральному полу.

— Не так давно they также используется в отношении к одному человеку, чья гендерная принадлежность небинарна, — отметил Соколовски.

Ранее сообщалось, что словом 2019 года по версии американского интернет-словаря Dictionary.com стало прилагательное "экзистенциальный".