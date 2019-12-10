Токсичный деликатес. Три марки креветок попали в чёрный список из-за мышьяка

Эксперты отметили, что в некоторых брендах морепродуктов оказалось меньше, чем указано на упаковке.

"Росконтроль" проверил пять марок креветок, и три из них попали в чёрный список. Соответствующие результаты опубликованы на сайте организации.

В исследовании участвовали бренды "Бухта изобилия", Borealis, Polar, Fish & More, Agama.

Эксперты выяснили, что в "Бухте изобилия" и Agama креветок было меньше, чем указано на упаковке.

При этом морепродукты марок Borealis, Fish & More и "Бухта изобилия" оказались очень токсичными. В них концентрация мышьяка оказалась в четыре раза больше нормы.

Отмечается, что ко вкусу креветок всех пяти брендов вопросов не возникло.

По результатам проверки только Agama и Polar оказались качественными и безопасными, а Borealis, Fish & More и "Бухта изобилия" попали в чёрный список.