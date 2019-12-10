В Москве из квартиры украли часы, кроссовки и шорты на миллион рублей

Злоумышленник совершил кражу в период с 30 апреля по 15 мая 2019 года, однако о пропаже вещей заявили только сейчас.

Неизвестный похитил из квартиры 59-летнего предпринимателя в Хамовниках две пары часов, перьевую ручку, кроссовки и шорты на сумму больше миллиона рублей. Об инциденте рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Заявление о краже поступило вечером 9 декабря.

— Установлено, что в период с 30 апреля по 15 мая текущего года неизвестный, находясь путём свободного доступа в квартире, похитил две пары наручных часов, перьевую ручку, кроссовки и шорты, принадлежащие хозяину квартиры — предпринимателю 1960 года рождения, — цитирует представителя ведомства агентство "Москва".

Материальный ущерб превысил миллион рублей.

Ранее Лайф сообщал, что на юго-западе столицы неизвестные похитили у безработного москвича сумку, в которой было 35 000 долларов.