На Украине прекращает работу скандальный сайт "Миротворец"

"Миротворец" существовал с 2014 года и стал известен скандальными публикациями, в которых обнародовал личные данные ополченцев Донбасса, российских общественных деятелей, артистов, журналистов, представителей власти, а также многих украинских граждан — "изменников родины".

Скандальный украинский сайт "Миротворец" прекращает работу. Об этом говорится в сообщении ресурса.

Сайт закроется 10 декабря в 18:00 (19:00 мск) "по требованию некоторых объективных обстоятельств".

— Мы полностью останавливаем серверы "Миротворца", а именно сайт и все его зеркала. Доступ к сведениям об объектах нашего исследования в разделе "Чистилище" будет временно обеспечен только для отдельных категорий пользователей на определённом закрытом ресурсе, — говорится в сообщении.

При этом продолжат работу другие проекты — Myrotvorets news и радио "Миротворец".