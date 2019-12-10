На Украине прекращает работу скандальный сайт "Миротворец"

Скандальный украинский сайт "Миротворец" прекращает работу. Об этом говорится в сообщении ресурса.
Сайт закроется 10 декабря в 18:00 (19:00 мск) "по требованию некоторых объективных обстоятельств".
— Мы полностью останавливаем серверы "Миротворца", а именно сайт и все его зеркала. Доступ к сведениям об объектах нашего исследования в разделе "Чистилище" будет временно обеспечен только для отдельных категорий пользователей на определённом закрытом ресурсе, — говорится в сообщении.
При этом продолжат работу другие проекты — Myrotvorets news и радио "Миротворец".
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