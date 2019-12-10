Умер Юрий Лужков

Информацию о кончине бывшего мэра Москвы в одной из немецких клиник Лайфу подтвердили в посольстве России в Берлине.

На 84-м году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Об этом сообщили телеканал "Россия 24" и "Интерфакс".По предварительным данным, бывший градоначальник скончался в одной из клиник немецкого города Мюнхен, где Лужкову якобы проводили операцию на сердце.

Информацию о смерти Лужкова Лайфу официально подтвердили в посольстве России в Берлине. О дате и месте прощания с ним будет сообщено позднее.

Юрий Михайлович Лужков — советский и российский государственный и политический деятель, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", Заслуженный химик РСФСР, Заслуженный строитель Российской Федерации. Пост мэра Москвы он занимал на протяжении 18 лет: с 1992 по 2010 год, но был досрочно снят с должности по распоряжению Дмитрия Медведева.

Лужков родился в семье столяра 21 сентября 1936 года. Незадолго до его появления на свет его отец, спасаясь от голода, перебрался из села Молодой Туд, что под Тверью, в Москву, где устроился на нефтебазу. А сам Юрий Михайлович начал трудовую деятельность с должности младшего научного сотрудника в НИИ пластмасс, куда поступил на работу в 1958 году. За пять лет работы в НИИ он дорос до заместителя заведующего лабораторией автоматизации технологических процессов. Молодого ученого заметили в Государственном комитете по химии, и в 1964 году Лужков возглавил его отдел автоматизации управления. Подробнее о биографии Лужкова читайте на сайте uznayvse.ru