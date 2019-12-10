Apple "убила" один из старейших новостных сайтов про iPhone в России

Российское подразделение Apple отбирает домен одного из самых старых российских сайтов по тематике Apple — Apple-iPhone.ru. Причина в нарушении авторских прав, а именно использовании товарных знаков Apple и iPhone.

Apple направила провайдеру хостинга Selectel официально заверенное письмо-претензию "О нарушении авторских прав" на вышеупомянутый сайт. В распоряжении Лайфа есть копия документа.

— В соответствии со ст. 1229 ГК РФ юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), имеет право по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. При этом отсутствие запрета не считается разрешением, — гласит один из пунктов претензии.

В случае неразрешения конфликта мирным путём Apple не исключает взыскание с держателя сайта компенсации в размере до 5 000 000 рублей. Впрочем, скорее всего, эскалации не будет. Сайт уже сменил доменное имя. А в ближайшем будущем планирует заняться редизайном.

Apple-iPhone.ru существует более 12 лет. Главной целью ресурса была и остаётся информационная поддержка поклонников техники Apple.