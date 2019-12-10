Лайф узнал причину смерти Лужкова

Бывший мэр столицы скончался в одной из немецких клиник, где ему проводили плановую операцию на сердце.

Пресс-секретарь Юрия Лужкова Геннадий Теребков в беседе с Лайфом назвал причину смерти бывшего мэра Москвы.

— Информацию подтверждаю, осложнения после операции на сердце, — сказал Теребков.

Ранее стало известно, что бывший градоначальник скончался в одной из немецких клиник, где ему проводили плановую операцию, однако, несмотря на положительные прогнозы, состояние пациента ухудшилось и спасти его не смогли.

Юрий Михайлович Лужков — советский и российский государственный и политический деятель, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", заслуженный химик РСФСР, заслуженный строитель Российской Федерации. Пост мэра Москвы он занимал на протяжении 18 лет: с 1992 по 2010 год.