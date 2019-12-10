Лайф узнал причину смерти Лужкова

Пресс-секретарь Юрия Лужкова Геннадий Теребков в беседе с Лайфом назвал причину смерти бывшего мэра Москвы.
— Информацию подтверждаю, осложнения после операции на сердце, — сказал Теребков.
Ранее стало известно, что бывший градоначальник скончался в одной из немецких клиник, где ему проводили плановую операцию, однако, несмотря на положительные прогнозы, состояние пациента ухудшилось и спасти его не смогли.
Юрий Михайлович Лужков — советский и российский государственный и политический деятель, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", заслуженный химик РСФСР, заслуженный строитель Российской Федерации. Пост мэра Москвы он занимал на протяжении 18 лет: с 1992 по 2010 год.
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