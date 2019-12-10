Собянин выразил соболезнования семье Лужкова

801

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким Юрия Лужкова и отметил его заслуги в должности градоначальника.

Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного, жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей,написал он в "Твиттере".

Юрий Лужков умер на 84-м году жизни в одной из клиник Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце. Лайфу информацию подтвердили в Посольстве России в Берлине. Пресс-секретарь политика назвал причину смерти.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×