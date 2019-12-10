Собянин выразил соболезнования семье Лужкова

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким Юрия Лужкова и отметил его заслуги в должности градоначальника.

— Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного, жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей, — написал он в "Твиттере".

Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) December 10, 2019

Юрий Лужков умер на 84-м году жизни в одной из клиник Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце. Лайфу информацию подтвердили в Посольстве России в Берлине. Пресс-секретарь политика назвал причину смерти.