СМИ: Открывший стрельбу в Чехии мстил за умершего в больнице ребёнка

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Подозреваемый в стрельбе в больнице чешской Остравы решился на страшное преступление после того, как в учреждении при родах умер его ребёнок, сообщают местные СМИ.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/PolicieCZ" target="_blank"><strong>Policie ČR</strong></a></p>

В твиттере местной полиции сообщили, что 42-летний мужчина свёл счёты с жизнью перед задержанием. Правоохранители отметили, что он пытался скрыться на автомобиле марки Renault Laguna, но, судя по всему, передумал бежать. Личность и мотивы подозреваемого устанавливаются.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/PolicieCZ" target="_blank"><strong>Policie ČR</strong></a></p>

Напомним, неизвестный открыл стрельбу в здании университетской больницы в чешской Остраве, в результате погибло шесть человек.

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