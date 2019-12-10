СМИ: Открывший стрельбу в Чехии мстил за умершего в больнице ребёнка

Подозреваемый в стрельбе в больнице чешской Остравы решился на страшное преступление после того, как в учреждении при родах умер его ребёнок, сообщают местные СМИ.

В твиттере местной полиции сообщили, что 42-летний мужчина свёл счёты с жизнью перед задержанием. Правоохранители отметили, что он пытался скрыться на автомобиле марки Renault Laguna, но, судя по всему, передумал бежать. Личность и мотивы подозреваемого устанавливаются.

Напомним, неизвестный открыл стрельбу в здании университетской больницы в чешской Остраве, в результате погибло шесть человек.