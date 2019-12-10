Константин Хабенский стал лауреатом госпремии за благотворительность за 2019 год

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присуждении госпремий за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности и в сфере благотворительности за текущий год. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Лауреатом премии за выдающиеся достижения в сфере правозащитной деятельности стала глава Совета Союза семей военнослужащих России Мария Большакова. За выдающиеся достижения в сфере благотворительной деятельности госпремию присудили актёру и режиссёру Константину Хабенскому как учредителю благотворительного фонда.

Союз семей военнослужащих России отстаивает права и свободы военных и их семей, оказывает помощь родственникам погибших военнослужащих, а также работает над решением жилищных проблем семей военных.

Созданный в 2008 году благотворительный фонд Константина Хабенского усиленно занимается помощью детям с тяжёлыми заболеваниями головного мозга, в том числе с онкологией.

Всего в 2019 году на соискание госпремий было выдвинуто 17 кандидатов в области правозащиты и 18 кандидатов в области благотворительности.

Ежегодные государственные премии были учреждены указом президента в 2015 году. Денежный размер премии составляет 2,5 миллиона рублей.