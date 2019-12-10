Политолог оценил поведение Зеленского в Париже: Пытался сделать уверенный вид

По словам эксперта, саммит "нормандской четвёрки" был новым опытом и большим шагом вперёд для президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский не мог держаться полностью уверенно на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Париже. Такое мнение телеканалу "360" выразил директор Института политических исследований Сергей Марков.

Эксперт считает, что вчерашняя встреча в Париже была скорее установлением личных отношений и обменом мнениями, от неё не стоило ждать политических результатов и прорывов.

— Политических результатов никаких не могло быть от переговоров между Путиным и Зеленским, поскольку Зеленский не является ещё вполне президентом Украины. Это человек, который волей, я бы сказал, исторической шутки оказался на посту президента, но у него нет власти президента, — отметил Марков.

Политолог добавил, что если говорить о личностных качествах, то Путин и Зеленский известны своим обаянием, но пока не ясно, "смогли ли они обаять друг друга".

— Он (Зеленский. — Прим. Лайфа) не мог полностью уверенно держаться. Это такой для него огромный вызов, определяющий во многом его судьбу в случае малейшей ошибки, поэтому Зеленский пытался сделать вид, что он держится уверенно, но, конечно, уверенным он не был и не мог быть, — добавил Марков.

Напомним, первая встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского состоялась накануне, 9 декабря, в Париже. Сначала лидеры пообщались в рамках встречи "нормандской четвёрки", а затем провели двусторонние переговоры.

Российский лидер остался доволен первой встречей с украинским коллегой. Пресс-секретарь главы Незалежной Юлия Мендель также заявила, что беседа прошла успешно.