Губернатор Подмосковья выразил соболезнования семье Лужкова

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выразил соболезнования семье бывшего мэра столицы Юрия Лужкова, который скончался сегодня в Мюнхене.

— Умер Юрий Лужков. Мэр, с которым Москва жила 18 лет. Который сделал для столицы очень много. Город достался ему в непростые для страны времена, но Лужков сделал из советской столицы мегаполис мирового уровня. Он был талантливым политиком и замечательным человеком, — написал Воробьёв в "Инстаграме".

Юрий Лужков умер на 84-м году жизни в одной из клиник Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце. Лайфу информацию подтвердили в Посольстве России в Берлине. Пресс-секретарь политика назвал причину смерти.