Онищенко — о смерти Лужкова: Это была не операция, а обследование

Бывший мэр Москвы умер во время коронарографии — обычно несложной кардиологической процедуры, которая помогает диагностировать ишемическую болезнь сердца.

Бывший санитарный врач России, депутат Госдумы и коллега Юрия Лужкова Геннадий Онищенко рассказал Лайфу, что экс-мэр Москвы скончался во время коронарографии — несложной кардиологической процедуры, которая помогает диагностировать ишемическую болезнь сердца.

— Это была даже не операция, а обследование — коронарография, — уточнил он.

Коронарография — это по сути рентген с контрастом, перед которым пациенту вводят вещество в левую и правую коронарные артерии, используя для этого специальный катетер. Обычно процедура выполняется под местной анестезией, так как не создаёт серьёзного дискомфорта во время выполнения, и пациент при этом находится в сознании и имеет возможность общаться с выполняющим процедуру специалистом.

Что именно пошло не так во время процедуры, которую проводили Лужкову, пока не известно. Онищенко выразил соболезнования в связи с его кончиной.

— Это был гражданин, неравнодушный к своей родине, которая называлась для него Москвой. Это был человек, который в тяжелейшее безвременье для нашей страны оказался на месте градоначальника и сначала вывел Москву из неряшливого состояния и захламлённости, а затем впрягся в её реформирование, развитие и где-то даже реставрацию, — указал собеседник Лайфа.

Онищенко добавил, что Лужкова много критиковали, но он всё равно делал своё дело, прикладывая огромные усилия и от чистого сердца.

— Он любил Москву, и она по-своему любила его тоже, — добавил Онищенко.

Юрий Михайлович Лужков — советский и российский государственный и политический деятель, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", заслуженный химик РСФСР, заслуженный строитель Российской Федерации. Пост мэра Москвы он занимал на протяжении 18 лет: с 1992 по 2010 год.