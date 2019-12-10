Главный фигурант дела о теракте в метро Петербурга получил пожизненный срок

Остальным обвиняемым вынесли приговоры в виде лишения свободы продолжительностью от 19 до 28 лет.

Военный суд в Петербурге приговорил к пожизненному заключению Аброра Азимова — главного фигуранта по делу о теракте в метро Северной столицы, произошедшего 3 апреля 2017 года.

Как стало известно Лайфу, вместе со сроком ему назначили штраф в размере 800 тысяч рублей. Остальным обвиняемым вынесли приговор в виде лишения свободы на срок от 19 до 28 лет.

Так, Акрам Азимов был приговорён к 28 годам строгого режима, Мухамадюсуп и Ибрагим Эрматовы — к 27 и 28 годам соответственно, Содик Ортиков — к 22 годам. Шохист Каримов, Махамадюсуф Мирзаалимов и Азамжон Махмудов получили по 20 лет, а Сейфулла Хакимов и Бахрам Эргашев — по 19 лет. Кроме того, Акрама Азимова оштрафовали на 700 тысяч рублей, а всех остальных — на 500 тысяч.

Напомним, взрыв в метро Петербурга прогремел 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Погибло 16 человек, среди них сам смертник — Акбаржон Джалилов.