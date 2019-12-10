Эксперт сравнил наказания за участие в несогласованных акциях в РФ и за рубежом

В ведущих европейских странах ответственность за участие в несанкционированных митингах несравненно выше, чем в России. На этот факт обратил внимание член Общественной палаты РФ, директор Института проблем демократии Максим Григорьев.

Во Франции, к примеру, это наказывается штрафами в размере 8 тысяч евро, а в Германии — 15 тысяч евро. И это уже не говоря о по-настоящему жёстких задержаниях демонстрантов.

— У меня была презентация книги в Париже. На следующий день прошли несанкционированные митинги "жёлтых жилетов". Я видел, что французская полиция жёстко, если не сказать жестоко, задерживает протестующих, — приводит слова Григорьева "Газета.ру".

Ранее Лайф сообщал, что участник несогласованной акции в Москве Владимир Емельянов отделался штрафом за удар полицейского бутылкой. А студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремизму в своих роликах на "Ютубе".

Напомним, что незаконный митинг 27 июля в Москве окончился массовыми беспорядками. В этот день незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму вывели на улицы своих сторонников после того, как их не допустили к выборам из-за обилия ошибок и "мёртвых душ" в подписных листах.