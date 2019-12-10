Лайф узнал подробности операции, после которой умер Юрий Лужков

По предварительным данным, транспортировка тела экс-мэра Москвы при условии быстрого сбора всех необходимых документов ожидается не раньше четверга.

Источники Лайфа рассказали, как в клинике Мюнхена проходила рядовая по своей сути операция, после которой скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков.

Операция, которую политику делали в клинике, подчёркивает источник, — "абсолютно рядовая", плановая, но после неё произошло внутреннее кровотечение. По данным нашего собеседника, смерть Лужкова наступила около 9 утра по местному времени (около 11 мск) в результате тампонады сердца — синдрома острой сердечной недостаточности.

При этом версию о проблемах с анестезией источники опровергают.

Напомним, бывший московский градоначальник Юрий Лужков скончался сегодня в клинике Мюнхена на 84-м году жизни. Его смерть подтвердили в Посольстве России в Берлине. Свои соболезнования родным и близким Лужкова уже выразили многие чиновники и политики, в том числе нынешний мэр столицы Сергей Собянин, глава Подмосковья Андрей Воробьёв и депутат Госдумы Геннадий Онищенко.