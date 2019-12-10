Тело Лужкова отправят в Москву рейсом "Аэрофлота"

Тело бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, умершего в Мюнхене, отправят в Москву рейсом "Аэрофлота". Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным канала, семья Лужкова отказалась от транспортировки на спецборте и сейчас собирает все необходимые для перемещения документы.

Mash отмечает, что тело будет отправлено завтра вечером, однако, по информации источника Лайфа в окружении мэра, сбор документов может затянуться минимум до четверга.

Юрий Лужков умер на 84-м году жизни в одной из клиник Мюнхена. Лайфу информацию подтвердили в Посольстве России в Берлине.