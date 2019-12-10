Мать замёрзшего насмерть малыша рассказала, что произошло в ночь трагедии

Соседи семьи утверждают, что 25-летнюю маму умершего ребёнка неоднократно видели пьяной.

Мать 11-месячного малыша, замёрзшего насмерть в городе Суровикине Волгоградской области, рассказала, как погиб её сын. Её показания приводит пресс-служба СУ СКР по региону.

— Накануне трагедии она в компании двух приятелей распивала спиртное, гостей проводила уже утром — около шести часов. Женщина утверждает, что всё это время младший сын находился в доме. Но спустя несколько часов, когда она проснулась, обнаружила мальчика на улице. К тому моменту он уже был мёртв, — говорится в сообщении Следственного комитета.

По данным СКР, семья, в которой воспитывался малыш, характеризуется посредственно. Со слов соседей, 25-летнюю мать погибшего ребёнка неоднократно видели пьяной.

Известно, что на иждивении у женщины ещё двое детей — девочки в возрасте трёх и семи лет, которые в настоящее время изъяты и помещены в больницу. Их состояние врачи оценивают удовлетворительно.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребёнка по статье "Причинение смерти по неосторожности". Ведётся расследование трагедии.

Напомним, ранее в Волгоградской области мать утром обнаружила, что её маленький сын выполз на улицу и замёрз насмерть.