Синоптики: Снег в Москву опоздает почти на месяц

Синоптики рассказали, что погода в столице сильно отстаёт от климатической нормы и снег появится в Москве только в конце декабря. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

— Появление постоянного снежного покрова в Москве текущей зимой станет одним из самых поздних в истории и состоится не ранее начала третьей декады декабря, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние несколько лет это самое позднее появление снега. В 2018 и 2017 годах снег выпал уже в последних числах ноября.

Напомним, сегодня, 10 декабря, в Москве снова пройдут дожди. В течение дня температура воздуха поднимется до +3 градусов.