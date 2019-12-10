Эксперты рассказали, где в России живут самые разговорчивые пассажиры такси

Исследователи пообщались с жителями разных регионов и узнали, где чаще всего ведут задушевные беседы с водителями во время поездок.

Больше всего с водителями такси любят поговорить жители Краснодара и Новосибирска. К такому выводу пришли авторы опроса, проведённого компаниями "Ситимобил" и ResearchMe.

В предоставленном Лайфу исследовании сообщается, что первое место среди самых общительных пассажиров такси поделили жители Краснодара и Новосибирска. В этих регионах 42% респондентов признались, что всегда разговаривают с водителями во время поездки. Третье место досталось Казани (37%).

Самыми молчаливыми пассажирами оказались петербуржцы — более четверти жителей Северной столицы признались, что предпочитают ехать в тишине. На втором месте оказались москвичи (23%).

При этом большинство россиян (69%) согласились с тем, что разговорчивость водителя никак не влияет на их оценку, ещё 18% рассказали, что после приятной беседы с водителем охотнее поставят ему более высокий балл. Особенно разговор по душам ценят в Уфе и Омске — в этих городах такую точку зрения выразили 20% опрошенных.

Рассказывая о самых популярных темах во время пути, россияне отметили ситуацию на дорогах (55%), интересные истории водителей (51%), новости (50%), погоду (36%) и работу (19%).

Вместе с тем соотечественники признались, что стараются не затрагивать в беседе личные проблемы (76%), семью (53%), религию (43%) и политику (24%). Негативнее всего к последним двум темам относятся в Москве и Санкт-Петербурге.

Также в "Ситимобил" узнали, как россияне дают понять, что не намерены вести беседу во время поездки. Большинство (52%) соотечественников признались, что начинают односложно отвечать на вопросы, надеясь, что разговор прекратится. Ещё 40% продолжают беседу, пытаясь избежать неловкой ситуации. Прямо о своём нежелании общаться заявляют 13% участников опроса. Отмечается, что самыми прямолинейными в этом отношении оказались москвичи, а самыми тактичными — жители Новосибирска.

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