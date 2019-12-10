Песков — о встрече Путина и Зеленского: Надеемся, что это станет хорошим началом

По словам представителя Кремля, на данный момент "о большем говорить не приходится".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, беседа, состоявшаяся вчера в рамках "нормандского саммита", была конструктивной.

— Состоялось первое знакомство. Это было деловое общение, прагматичное, открытое, где стороны прямо заявляли свои позиции, о несогласии, — сказал Песков.

Представитель Кремля выразил надежду, что эта беседа стала хорошим продолжением телефонного знакомства и что "это станет хорошим началом для конструктивного общения во имя решения тех сложных проблем, которые сейчас стоят между Москвой и Киевом" в плане двустороннего сотрудничества и в плане урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

— О большем сейчас говорить не приходится. Многое зависит от выполнения того, что страны должны выполнять. Вы знаете, что [президент России Владимир] Путин всегда отвечает за свои слова. И делает то, о чём говорит. В свою очередь, конечно, [он] высоко ценит аналогичный подход со стороны своих собеседников, — заключил Песков.

Ранее Песков рассказал Лайфу, где пройдёт следующая встреча "нормандской четвёрки".