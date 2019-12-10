Песков о ситуации с WADA: Главное — это интересы наших спортсменов

Он добавил, что в этой ситуации должны быть задействованы механизмы защиты прав как страны, так и российских атлетов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с возможными санкциями Всемирного антидопингового агентства против России. Он также напомнил позицию Владимира Путина, которую глава государства озвучил накануне в ходе саммита "нормандской четвёрки".

— Сейчас главная задача — заявить о нашем несогласии, включая те параметры, которые отметил президент. И главное — это наши спортсмены и интересы наших спортсменов. Чтобы, несмотря ни на что, они могли выступать, поддерживать свою квалификацию и быть полноправными участниками международных соревнований. Всё остальное второстепенно, — сказал Песков.

Напомним, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о введении санкций в отношении России. В частности, в исполкоме этой организации признали Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу. Российские спортивные федерации на четыре года могут лишить права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира.