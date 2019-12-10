Пять человек погибли в результате тройного ДТП под Воронежем

В Борисоглебском районе Воронежской области в результате столкновения микроавтобуса, грузовика и легкового автомобиля погибли пять человек. Лайф публикует кадры с места аварии.
Как уточняется, трагический инцидент произошёл на 662-м километре автодороги Москва — Астрахань. Водитель микроавтобуса выехал на встречку и врезался в едущий навстречу грузовик, а затем — в ВАЗ 2110.
В микроавтобусе ехали шесть человек, пятеро из них погибли, а один был госпитализирован. Ещё двоих пассажиров автомобиля Lada доставили в ЦРБ Борисоглебского района с травмами.
Лайфу удалось узнать имена трёх погибших.
1. Е. Пылаева, 26 лет
2. В. Пылаев, 27 лет
3. О. Соловьёв, 60 лет
Ранее на трассе Черноморск — Евпатория произошло лобовое столкновение автомобилей KIA и Ford. В результате аварии погибло четыре человека.
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