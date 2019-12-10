Пять человек погибли в результате тройного ДТП под Воронежем

182

Фото © LIFE

В Борисоглебском районе Воронежской области в результате столкновения микроавтобуса, грузовика и легкового автомобиля погибли пять человек. Лайф публикует кадры с места аварии.

<p>Фото © LIFE</p>

Как уточняется, трагический инцидент произошёл на 662-м километре автодороги Москва — Астрахань. Водитель микроавтобуса выехал на встречку и врезался в едущий навстречу грузовик, а затем — в ВАЗ 2110.

<p>Фото © LIFE</p>

В микроавтобусе ехали шесть человек, пятеро из них погибли, а один был госпитализирован. Ещё двоих пассажиров автомобиля Lada доставили в ЦРБ Борисоглебского района с травмами.

<p>Фото © LIFE</p>

Лайфу удалось узнать имена трёх погибших.

1. Е. Пылаева, 26 лет

2. В. Пылаев, 27 лет

3. О. Соловьёв, 60 лет

<p>Фото © LIFE</p>

Ранее на трассе Черноморск — Евпатория произошло лобовое столкновение автомобилей KIA и Ford. В результате аварии погибло четыре человека.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×