Песков рассказал, как прошла встреча Путина и Зеленского тет-а-тет

По его словам, президенты в рамках этого общения обсуждали "вопросы двусторонних отношений".

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, как в Париже прошла короткая встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского тет-а-тет.

— У них была достаточно краткая (беседа) после встречи, где сидело много людей с каждой стороны. Действительно, они остались один на один, но это было краткое общение, потому что уже далее туда президент Макрон вошёл и пригласил их на продолжение "нормандского формата", — отметил представитель Кремля.

Напомним, первая встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского состоялась накануне, 9 декабря, в Париже. Сначала лидеры пообщались в рамках встречи "нормандской четвёрки", а затем провели двусторонние переговоры.

Российский лидер остался доволен беседой с украинским коллегой. Пресс-секретарь главы Незалежной Юлия Мендель также заявила, что разговор прошёл успешно.