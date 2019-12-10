Лайф публикует видео из клиники в Мюнхене, где умер Лужков

В том самом отделении сейчас почти никого нет, кроме охранника и нескольких медсестёр.

В распоряжении Лайфа оказались кадры из клиники "Гроссхадерн" в Мюнхене, где сегодня в возрасте 83 лет скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков.

По словам очевидца, предоставившего видеозапись, в отделении сейчас почти никого нет, кроме охранника и нескольких медсестёр. Они на вопросы о Лужкове не отвечают, говоря, что впервые слышат о таком человеке.

В офисе, обслуживающем иностранных пациентов, где и находился ранее Юрий Лужков, сейчас также пусто.

Ранее мы рассказывали подробности операции, после которой умер экс-мэр Москвы.

Напомним, Юрий Лужков скончался сегодня в клинике Мюнхена на 84-м году жизни. Его смерть подтвердили в Посольстве РФ в Берлине. Свои соболезнования родным и близким Лужкова уже выразили многие чиновники и политики, в том числе президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, нынешний мэр столицы Сергей Собянин, глава Подмосковья Андрей Воробьёв и депутат Госдумы Геннадий Онищенко.